Монитор HP EliteDisplay E233 (БЕЗ ПОДСТАВКИ) серебристый
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Код товара: 91861
Производитель: HP
мало
мало
12 490₽
132
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Характеристики
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- Диагональ
- 23
- Игровой монитор
- нет
- Максимальное разрешение
- 1920x1080
- Цвет
- серебристый
- Соотношение сторон изображения
- 16:9
- Тип LED-подсветки
- WLED
- Тип матрицы экрана
- IPS
- Макс. частота кадров при макс. разрешении, Гц
- 60
- Макс. частота обновления кадров, Гц
- 60
- Изогнутый экран
- нет
- Поддержка FreeSync/G-Sync
- нет
- Подсветка без мерцания (Flicker-Free)
- есть
- Яркость, кд/м²
- 250
- Время отклика
- 5 мс
- Покрытие экрана
- матовое
- Видеоразъемы
- VGA, DisplayPort, HDMI
- Крепление для кронштейна
- есть
- Регулировка по высоте
- есть
- Поворот на 90 градусов
- есть
- Безрамочный дизайн
- трехсторонний
- Встроенные колонки
- нет
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