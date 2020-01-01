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Мониторы
Монитор HP EliteDisplay E233 (БЕЗ ПОДСТАВКИ) серебристый

Монитор HP EliteDisplay E233 (БЕЗ ПОДСТАВКИ) серебристый

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Монитор HP EliteDisplay E233 (БЕЗ ПОДСТАВКИ) серебристый
Монитор HP EliteDisplay E233 (БЕЗ ПОДСТАВКИ) серебристый
Монитор HP EliteDisplay E233 (БЕЗ ПОДСТАВКИ) серебристый
Монитор HP EliteDisplay E233 (БЕЗ ПОДСТАВКИ) серебристый
Монитор HP EliteDisplay E233 (БЕЗ ПОДСТАВКИ) серебристый
Монитор HP EliteDisplay E233 (БЕЗ ПОДСТАВКИ) серебристый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 91861
Производитель: HP
мало
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12 490₽
132
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Характеристики
Диагональ
23
Игровой монитор
нет
Максимальное разрешение
1920x1080
Цвет
серебристый
Соотношение сторон изображения
16:9
Тип LED-подсветки
WLED
Тип матрицы экрана
IPS
Макс. частота кадров при макс. разрешении, Гц
60
Макс. частота обновления кадров, Гц
60
Изогнутый экран
нет
Поддержка FreeSync/G-Sync
нет
Подсветка без мерцания (Flicker-Free)
есть
Яркость, кд/м²
250
Время отклика
5 мс
Покрытие экрана
матовое
Видеоразъемы
VGA, DisplayPort, HDMI
Крепление для кронштейна
есть
Регулировка по высоте
есть
Поворот на 90 градусов
есть
Безрамочный дизайн
трехсторонний
Встроенные колонки
нет
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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