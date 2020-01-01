Монитор Acer RG240Ybmiix [UM.QR0EE.009] 23,8" черный
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 89533
Производитель: Acer
мало
мало
15 490₽
185
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Диагональ
- 23.8
- Игровой монитор
- да
- Максимальное разрешение
- 1920x1080
- Цвет
- черный
- Соотношение сторон изображения
- 16:9
- Тип LED-подсветки
- LED
- Тип матрицы экрана
- IPS
- Макс. частота кадров при макс. разрешении, Гц
- 75
- Макс. частота обновления кадров, Гц
- 75
- Изогнутый экран
- нет
- Поддержка FreeSync/G-Sync
- FreeSync
- Подсветка без мерцания (Flicker-Free)
- есть
- Яркость, кд/м²
- 250
- Время отклика
- 5 мс
- Покрытие экрана
- матовое
- Видеоразъемы
- VGA, HDMI
- Крепление для кронштейна
- есть
- Регулировка по высоте
- нет
- Поворот на 90 градусов
- нет
- Безрамочный дизайн
- трехсторонний
- Встроенные колонки
- есть
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
163
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Монитор Samsung C24F396FHI 23,5" черный
13 590₽
160
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Монитор Philips 243V7QDAB / 01 23,8" черный
13 390₽
132
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Монитор HP EliteDisplay E233 (БЕЗ ПОДСТАВКИ) серебристый
12 490₽
98
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Монитор AOC 24V2Q 23,8" черный
14 890₽
Монитор Philips 241E1SCA/00(01) 23,6" черный
14 490₽
203
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Монитор Philips 272E1CA/01 27" черный
16 990₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.