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Мониторы
Монитор Acer VG270UPbmiipx 27" черный

Монитор Acer VG270UPbmiipx 27" черный

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Монитор Acer VG270UPbmiipx 27" черный
Монитор Acer VG270UPbmiipx 27" черный
Монитор Acer VG270UPbmiipx 27" черный
Монитор Acer VG270UPbmiipx 27" черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 88342
Производитель: Acer
Гарантия: 36 мес.
В наличии
В наличии
29 990₽
359
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Характеристики
Диагональ
27
Игровой монитор
да
Цвет
черный
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон изображения
16:9
Тип LED-подсветки
LED
Тип матрицы экрана
IPS
Макс. частота кадров при макс. разрешении, Гц
144
Макс. частота обновления кадров, Гц
144
Изогнутый экран
нет
Поддержка FreeSync/G-Sync
FreeSync
Подсветка без мерцания (Flicker-Free)
есть
Цветовой охват sRGB
100%
Яркость, кд/м²
350
Время отклика
1 мс
Покрытие экрана
матовое
Видеоразъемы
DisplayPort, HDMI
Крепление для кронштейна
есть
Регулировка по высоте
нет
Поворот на 90 градусов
нет
Безрамочный дизайн
трехсторонний
Встроенные колонки
есть
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29 990₽
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    сегодня

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