Монитор Acer VG270UPbmiipx 27" черный
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Код товара: 88342
Производитель: Acer
Гарантия: 36 мес.
В наличии
В наличии
29 990₽
359
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Характеристики
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- Диагональ
- 27
- Игровой монитор
- да
- Цвет
- черный
- Максимальное разрешение
- 2560x1440
- Соотношение сторон изображения
- 16:9
- Тип LED-подсветки
- LED
- Тип матрицы экрана
- IPS
- Макс. частота кадров при макс. разрешении, Гц
- 144
- Макс. частота обновления кадров, Гц
- 144
- Изогнутый экран
- нет
- Поддержка FreeSync/G-Sync
- FreeSync
- Подсветка без мерцания (Flicker-Free)
- есть
- Цветовой охват sRGB
- 100%
- Яркость, кд/м²
- 350
- Время отклика
- 1 мс
- Покрытие экрана
- матовое
- Видеоразъемы
- DisplayPort, HDMI
- Крепление для кронштейна
- есть
- Регулировка по высоте
- нет
- Поворот на 90 градусов
- нет
- Безрамочный дизайн
- трехсторонний
- Встроенные колонки
- есть
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