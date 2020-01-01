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Мониторы
Монитор Philips 273V7QDAB 27" черный

Монитор Philips 273V7QDAB 27" черный

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Монитор Philips 273V7QDAB 27" черный
Монитор Philips 273V7QDAB 27" черный
Монитор Philips 273V7QDAB 27" черный
Монитор Philips 273V7QDAB 27" черный
Монитор Philips 273V7QDAB 27" черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 58906
Производитель: Philips
В наличии
В наличии
18 390₽
220
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О товаре
ЖК (TFT IPS) 27", широкоформатный, 1920x1080, LED-подсветка, 250 кд/м2, 1000:1, 5 мс, 178°/178°, стереоколонки, DVI, HDMI, VGA
Характеристики
Диагональ
27
Игровой монитор
нет
Максимальное разрешение
1920x1080
Цвет
черный
Соотношение сторон изображения
16:9
Тип LED-подсветки
WLED
Тип матрицы экрана
IPS
Тип матрицы экрана (подробно)
AH-IPS
Макс. частота кадров при макс. разрешении, Гц
60
Макс. частота обновления кадров, Гц
76
Изогнутый экран
нет
Поддержка FreeSync/G-Sync
нет
Подсветка без мерцания (Flicker-Free)
есть
Яркость, кд/м²
250
Время отклика
4 мс
Покрытие экрана
матовое
Видеоразъемы
VGA, HDMI, DVI-D
Крепление для кронштейна
есть
Регулировка по высоте
нет
Поворот на 90 градусов
нет
Безрамочный дизайн
трехсторонний
Встроенные колонки
есть
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    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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