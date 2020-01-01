Монитор AOC E2270Swn 21,5" черный
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Код товара: 4458
Производитель: AOC
В наличии
В наличии
8 990₽
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О товаре
TFT TN, 21.5", 1920x1080, VGA
Характеристики
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- Диагональ
- 21.5
- Игровой монитор
- нет
- Максимальное разрешение
- 1920x1080
- Соотношение сторон изображения
- 16:9
- Тип LED-подсветки
- WLED
- Тип матрицы экрана
- TN
- Тип матрицы экрана (подробно)
- TN+film
- Макс. частота кадров при макс. разрешении, Гц
- 60
- Макс. частота обновления кадров, Гц
- 75
- Изогнутый экран
- нет
- Поддержка FreeSync/G-Sync
- нет
- Цвет
- черный
- Яркость, кд/м²
- 200
- Время отклика
- 5 мс
- Покрытие экрана
- матовое
- Видеоразъемы
- VGA
- Крепление для кронштейна
- есть
- Регулировка по высоте
- нет
- Поворот на 90 градусов
- нет
- Безрамочный дизайн
- нет
- Встроенные колонки
- нет
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