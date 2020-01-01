Монитор AOC M2470SWH 23,6" черный
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Код товара: 36153
Производитель: AOC
Гарантия: 36 мес.
31 декабря
31 декабря
12 390₽
79
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О товаре
TFT MVA, 23.6", 1920x1080, HDMI, VGA
Характеристики
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- Диагональ
- 23.6
- Игровой монитор
- нет
- Максимальное разрешение
- 1920x1080
- Соотношение сторон изображения
- 16:9
- Тип LED-подсветки
- WLED
- Тип матрицы экрана
- VA
- Тип матрицы экрана (подробно)
- MVA
- Макс. частота кадров при макс. разрешении, Гц
- 60
- Макс. частота обновления кадров, Гц
- 60
- Изогнутый экран
- нет
- Поддержка FreeSync/G-Sync
- нет
- Подсветка без мерцания (Flicker-Free)
- нет
- Цвет
- черный
- Яркость, кд/м²
- 250
- Время отклика
- 5 мс
- Покрытие экрана
- матовое
- Видеоразъемы
- HDMI (2 шт), VGA
- Крепление для кронштейна
- есть
- Регулировка по высоте
- нет
- Поворот на 90 градусов
- нет
- Безрамочный дизайн
- нет
- Встроенные колонки
- есть
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