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Монитор AOC 24B2XDAM 23,8" черный
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Код товара: 170017
Производитель: AOC
12 590₽
151
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1 = 1₽
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Характеристики
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- Диагональ
- 23.8
- Игровой монитор
- нет
- Максимальное разрешение
- 1920x1080
- Тип матрицы экрана
- VA
- Макс. частота кадров при макс. разрешении
- 75 Гц
- Макс. частота обновления кадров
- 75 Гц
- Подсветка без мерцания (Flicker-Free)
- есть
- Яркость, кд/м²
- 250
- Покрытие экрана
- матовое
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