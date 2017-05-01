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Монитор AOC 24B2XDAM 23,8" черный

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Монитор AOC 24B2XDAM 23,8" черный
Монитор AOC 24B2XDAM 23,8" черный
Монитор AOC 24B2XDAM 23,8" черный
Монитор AOC 24B2XDAM 23,8" черный
Монитор AOC 24B2XDAM 23,8" черный
Монитор AOC 24B2XDAM 23,8" черный
Монитор AOC 24B2XDAM 23,8" черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 170017
Производитель: AOC
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12 590₽
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Монитор Acer V247Ybip [UM.QV7EE.004] 23,8" черный
14 590₽
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Монитор Acer V247Ybip [UM.QV7EE.004] 23,8" черный
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Монитор Xiaomi A24FAA-RG 23,8" черный
11 990₽
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3 600₽

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Монитор Xiaomi A24FAA-RG 23,8" черный
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Монитор Samsung S24C310EAI 24" черный
10 990₽
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3 300₽

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Монитор Samsung S24C310EAI 24" черный
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Монитор Huawei MateView SE SSN-24BZ 23,8" черный
11 990₽
143
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3 600₽

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Монитор Huawei MateView SE SSN-24BZ 23,8" черный
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Монитор Xiaomi G27i (ELA5375EU) 27" черный
14 990₽
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Характеристики
Диагональ
23.8
Игровой монитор
нет
Максимальное разрешение
1920x1080
Тип матрицы экрана
VA
Макс. частота кадров при макс. разрешении
75 Гц
Макс. частота обновления кадров
75 Гц
Подсветка без мерцания (Flicker-Free)
есть
Яркость, кд/м²
250
Покрытие экрана
матовое
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В избранное
12 590₽
151
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1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Рассрочка

В рассрочку за 3 780 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 4 магазинах

бесплатно,

в 4 магазинах

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?