Монитор Philips 242E2FA/01 23,8" черный
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от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
4 380 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
- Диагональ
- 23.8
- Игровой монитор
- да
- Максимальное разрешение
- 1920x1080
- Тип матрицы экрана
- IPS
- Макс. частота кадров при макс. разрешении
- 75 Гц
- Макс. частота обновления кадров
- 75 Гц
- Яркость, кд/м²
- 300
- Покрытие экрана
- антибликовое
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