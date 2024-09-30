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Монитор AOC (Q27V4EA) 27" черный

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Монитор AOC (Q27V4EA) 27" черный
Монитор AOC (Q27V4EA) 27" черный
Монитор AOC (Q27V4EA) 27" черный
Монитор AOC (Q27V4EA) 27" черный
Монитор AOC (Q27V4EA) 27" черный
Монитор AOC (Q27V4EA) 27" черный
Монитор AOC (Q27V4EA) 27" черный
Монитор AOC (Q27V4EA) 27" черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 157337
Производитель: AOC
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

20 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
Диагональ
27
Игровой монитор
нет
Максимальное разрешение
2560x1440
Цвет
черный
Соотношение сторон изображения
16:9
Тип LED-подсветки
LED
Тип матрицы экрана
IPS
Макс. частота кадров при макс. разрешении
75 Гц
Макс. частота обновления кадров
75 Гц
Изогнутый экран
нет
Поддержка FreeSync/G-Sync
FreeSync
Подсветка без мерцания (Flicker-Free)
есть
Цветовой охват sRGB
104%
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В избранное
20 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа