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Монитор Samsung [C34G55TWWI] 34" черный

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Монитор Samsung [C34G55TWWI] 34" черный
Монитор Samsung [C34G55TWWI] 34" черный
Монитор Samsung [C34G55TWWI] 34" черный
Монитор Samsung [C34G55TWWI] 34" черный
Монитор Samsung [C34G55TWWI] 34" черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 142069
Производитель: Samsung
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

36 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Монитор Asus TUF Gaming VG289Q1A 28" черный
Монитор Asus TUF Gaming VG289Q1A 28" черный
37 990₽
Характеристики
Диагональ
34
Игровой монитор
да
Максимальное разрешение
3440x1440
Цвет
черный
Соотношение сторон изображения
21:9
Тип LED-подсветки
LED
Тип матрицы экрана
VA
Изогнутый экран
есть
Поддержка FreeSync/G-Sync
FreeSync Premium
Подсветка без мерцания (Flicker-Free)
есть
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36 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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