Монитор Samsung [C34G55TWWI] 34" черный
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Код товара: 142069
Производитель: Samsung
36 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Диагональ
- 34
- Игровой монитор
- да
- Максимальное разрешение
- 3440x1440
- Цвет
- черный
- Соотношение сторон изображения
- 21:9
- Тип LED-подсветки
- LED
- Тип матрицы экрана
- VA
- Изогнутый экран
- есть
- Поддержка FreeSync/G-Sync
- FreeSync Premium
- Подсветка без мерцания (Flicker-Free)
- есть
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