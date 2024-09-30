Монитор LG 27QN600-B 27" черный
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Код товара: 122373
Производитель: LG
26 990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Диагональ
- 27
- Игровой монитор
- да
- Максимальное разрешение
- 2560x1440
- Цвет
- черный
- Соотношение сторон изображения
- 16:9
- Тип LED-подсветки
- LED
- Тип матрицы экрана
- IPS
- Изогнутый экран
- нет
- Поддержка FreeSync/G-Sync
- FreeSync
- Подсветка без мерцания (Flicker-Free)
- есть
- Цветовой охват sRGB
- 99%
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