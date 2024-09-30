Монитор Acer Nitro [QG241Ybii] 23,6" черный
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 122315
Производитель: Acer
11 490₽
137
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
155
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Монитор Acer SA270Abi (UM.HS0EE.A01) 27" черный
12 990₽
Монитор Philips 241E1SCA/00(01) 23,6" черный
10 990₽
131
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Монитор Acer SA240YAbi (UM.QS0EE.A01) 23,8" черный
10 990₽
155
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Монитор Acer R241YBwmix 23,8" белый
12 990₽
Монитор AOC 24B2XHM2 23,8" черный
10 990₽
Монитор Philips 241V8LA/00(01) 23,8" черный
10 890₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Диагональ
- 23.8
- Игровой монитор
- да
- Максимальное разрешение
- 1920x1080
- Цвет
- черный
- Соотношение сторон изображения
- 16:9
- Тип LED-подсветки
- WLED
- Тип матрицы экрана
- VA
- Изогнутый экран
- нет
- Поддержка FreeSync/G-Sync
- FreeSync
- Подсветка без мерцания (Flicker-Free)
- есть
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.