Монитор Philips 271E1SD/00 27" черный
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Код товара: 102905
Производитель: Philips
мало
мало
18 990₽
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Характеристики
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- Диагональ
- 27
- Игровой монитор
- нет
- Максимальное разрешение
- 1920x1080
- Цвет
- черный
- Соотношение сторон изображения
- 16:9
- Тип LED-подсветки
- WLED
- Тип матрицы экрана
- IPS
- Макс. частота кадров при макс. разрешении, Гц
- 75
- Макс. частота обновления кадров, Гц
- 76
- Изогнутый экран
- нет
- Поддержка FreeSync/G-Sync
- FreeSync
- Подсветка без мерцания (Flicker-Free)
- есть
- Цветовой охват sRGB
- 101%
- Яркость, кд/м²
- 300
- Время отклика
- 5 мс
- Покрытие экрана
- матовое
- Крепление для кронштейна
- есть
- Регулировка по высоте
- нет
- Поворот на 90 градусов
- нет
- Безрамочный дизайн
- трехсторонний
- Встроенные колонки
- нет
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