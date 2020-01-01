Жесткий диск Western Digital Red [WD20EFAX] 2 ТБ
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Код товара: 98799
Производитель: Western Digital
В наличии
В наличии
7 590₽
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Характеристики
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- Тип
- HDD
- Линейка HDD
- WD Red 3.5
- Назначение
- для сервера
- Форм-фактор
- 3.5"
- Интерфейс
- SATA 6Gb/s
- Скорость передачи данных, Мбит/с
- 180
- Емкость, ТБ
- 2
- Объем буферной памяти, Мб
- 256
- Скорость вращения, об/мин
- 5400
- Уровень шума работы, дБ
- 26
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