Жесткий диск Seagate Barracuda [ST4000DM004] 4 Тб
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Код товара: 57876
Производитель: Seagate
Гарантия: 22 мес.
мало
мало
7 890₽
Емкость, ТБ
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О товаре
для настольного компьютера, 3.5", SATA 6Gb/s, 4000 Гб, буфер 256 Мб
Характеристики
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- Тип
- HDD
- Линейка HDD
- Barracuda
- Назначение
- для настольного компьютера
- Форм-фактор
- 3.5"
- Интерфейс
- SATA 6Gb/s
- Скорость передачи данных, Мбит/с
- 190
- Емкость, ТБ
- 4
- Объем буферной памяти, Мб
- 256
- Скорость вращения, об/мин
- 5400
- Уровень шума работы, дБ
- 26
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