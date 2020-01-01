Жесткий диск Western Digital Gold [WD2005FBYZ] 2 Тб
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Код товара: 47964
Производитель: Western Digital
Гарантия: 60 мес.
мало
мало
9 990₽
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О товаре
для сервера, 3.5", SATA 6Gb/s, 2000 Гб, буфер 64 Мб, скорость вращения 5400 rpm
Характеристики
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- Тип
- HDD
- Линейка HDD
- WD Gold
- Назначение
- для сервера
- Форм-фактор
- 3.5"
- Интерфейс
- SATA 6Gb/s
- Скорость передачи данных, Мбит/с
- 200
- Емкость, ТБ
- 2
- Объем буферной памяти, Мб
- 128
- Скорость вращения, об/мин
- 7200
- Уровень шума работы, дБ
- 28
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