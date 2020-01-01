Жесткий диск Hitachi Ultrastar [HUS724040ALS640] 4 Тб
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 3156
Производитель: Hitachi
Гарантия: 30 мес.
6 января
6 января
10 990₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 3 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
4 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
О товаре
Ultrastar 7K4000, 3.5", SAS, 4000 Гб, 7200 rpm, буфер 64 Мб
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- HDD
- Линейка HDD
- Ultrastar
- Назначение
- для сервера
- Форм-фактор
- 3.5"
- Интерфейс
- SAS
- Скорость передачи данных, Мбит/с
- 171
- Емкость, ТБ
- 4
- Объем буферной памяти, Мб
- 64
- Скорость вращения, об/мин
- 7200
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.