Жесткий диск Western Digital Blue [WD10EZEX] 1 ТБ
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Код товара: 3098
Производитель: Western Digital
Гарантия: 22 мес.
2 января
2 января
3 790₽
45
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Емкость, ТБ
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О товаре
WD Caviar Blue, 3.5", SATA 6Gb/s, 1000 Гб, 7200 rpm, буфер 64 Мб
Характеристики
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- Тип
- HDD
- Линейка HDD
- WD Blue 3.5
- Назначение
- для настольного компьютера
- Форм-фактор
- 3.5"
- Интерфейс
- SATA 6Gb/s
- Скорость передачи данных, Мбит/с
- 150
- Емкость, ТБ
- 1
- Объем буферной памяти, Мб
- 64
- Скорость вращения, об/мин
- 7200
- Уровень шума работы, дБ
- 30
Отзывы 2
Посмотреть все отзывы
И
И
Имам
16 июня 2021
Достоинства
Цена Объем
Недостатки
При запуске чуть шумит
Комментарии
Отличный диск
М
М
Магомедали Биярсланов
1 января 2021
Достоинства
Заказывал в Манас супер быстро пришло спасибо
Недостатки
Нет
Комментарии
Хорошо упакован
S
S
Some
20 января 2021
6к6к6к6
0 0
S
S
Some
20 января 2021
Hsheywu
0 0
А
А
Анонимус
20 января 2021
Ydhdhdydud
0 0
И
Имам
16 июня 2021
Достоинства
Цена Объем
Недостатки
При запуске чуть шумит
Комментарии
Отличный диск
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