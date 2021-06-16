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Жесткий диск Western Digital Blue [WD10EZEX] 1 ТБ

Жесткий диск Western Digital Blue [WD10EZEX] 1 ТБ

2 отзыва
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Жесткий диск Western Digital Blue [WD10EZEX] 1 ТБ
Жесткий диск Western Digital Blue [WD10EZEX] 1 ТБ
Жесткий диск Western Digital Blue [WD10EZEX] 1 ТБ
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 3098
Производитель: Western Digital
Гарантия: 22 мес.
2 января
2 января
3 790₽
45
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Емкость, ТБ

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О товаре
WD Caviar Blue, 3.5", SATA 6Gb/s, 1000 Гб, 7200 rpm, буфер 64 Мб
Характеристики
Тип
HDD
Линейка HDD
WD Blue 3.5
Назначение
для настольного компьютера
Форм-фактор
3.5&quot;
Интерфейс
SATA 6Gb/s
Скорость передачи данных, Мбит/с
150
Емкость, ТБ
1
Объем буферной памяти, Мб
64
Скорость вращения, об/мин
7200
Уровень шума работы, дБ
30
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Отзывы 2
4
2 отзыва
Общий рейтинг
2 отзыва
4
5 звезд
0
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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Поделитесь своими впечатлениями о товаре

И
И
Имам
16 июня 2021
Хорошо
Достоинства
Цена Объем
Недостатки
При запуске чуть шумит
Комментарии
Отличный диск
Ответить
0 0
М
М
Магомедали Биярсланов
1 января 2021
Хорошо
Достоинства
Заказывал в Манас супер быстро пришло спасибо
Недостатки
Нет
Комментарии
Хорошо упакован
3
Ответить
0 0
S
S
Some
20 января 2021
6к6к6к6
Ответить
0 0
S
S
Some
20 января 2021
Hsheywu
Ответить
0 0
А
А
Анонимус
20 января 2021
Ydhdhdydud
Ответить
0 0
И
Имам
16 июня 2021
Хорошо
Достоинства
Цена Объем
Недостатки
При запуске чуть шумит
Комментарии
Отличный диск
Ответить
0
0
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43
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Жесткий диск Western Digital Blue [WD10EZRZ] 1 ТБ
3 590₽
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Жесткий диск Seagate ST1000DM010 1 ТБ
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Жесткий диск Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1 ТБ
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Жесткий диск Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1 ТБ
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Жесткий диск Western Digital Purple WD11EJRX 1 ТБ
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-12%
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Жесткий диск Western Digital Purple WD11EJRX 1 ТБ
3 790₽
4 290₽

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2 января
2 января
3 790₽
45
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту

Емкость, ТБ

Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 3 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа