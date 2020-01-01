Жесткий диск Western Digital Blue [WD20EZAZ] 2 Тб
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 107204
Производитель: Western Digital
В наличии
В наличии
4 890₽
58
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Емкость, ТБ
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- HDD
- Линейка HDD
- WD Blue 3.5
- Назначение
- для настольного компьютера
- Форм-фактор
- 3.5"
- Интерфейс
- SATA 6Gb/s
- Скорость передачи данных, Мбит/с
- 180
- Емкость, ТБ
- 2
- Объем буферной памяти, Мб
- 256
- Скорость вращения, об/мин
- 5400
- Уровень шума работы, дБ
- 26
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
30
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
-16%
Жесткий диск Western Digital Purple 2 ТБ
4 990₽
5 890₽
57
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Жесткий диск Seagate Barracuda (ST2000DM008) 2 ТБ
4 790₽
59
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Жесткий диск Seagate SkyHawk ST2000VX007 2 ТБ
5 790₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.