Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 1660 Super OC GAMING [GV-N166SOC-6GD] 6 Гб
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Код товара: 98288
Производитель: GIGABYTE
мало
мало
22 990₽
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Характеристики
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- Графический процессор
- GeForce GTX 1660 Super
- Производитель видеопроцессора
- NVIDIA
- Кодовое название графического процессора
- TU116-300-A1
- Техпроцесс
- 12 нм
- Тип подключения
- PCI Express 3.0
- Количество поддерживаемых мониторов
- 4
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Вопросы и ответы
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Т
Тимур
21 декабря 2021
Какой чип у карты ?
1
0 0
0
05.ru
24.12.2021 17:41:28
Добрый вечер! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 подробно проконсультируем
Ответить
0 0
М
Магомед
19 января 2021
Когда завезут видеокарту?
1
0 0
0
05.ru
27.07.2021 11:16:26
Здравствуйте! Есть в наличии
0 0
Т
Тимур
21 декабря 2021
Какой чип у карты ?
1
0
0