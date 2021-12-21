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Видеокарты
Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 1660 Super OC GAMING [GV-N166SOC-6GD] 6 Гб

Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 1660 Super OC GAMING [GV-N166SOC-6GD] 6 Гб

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Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 1660 Super OC GAMING [GV-N166SOC-6GD] 6 Гб
Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 1660 Super OC GAMING [GV-N166SOC-6GD] 6 Гб
Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 1660 Super OC GAMING [GV-N166SOC-6GD] 6 Гб
Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 1660 Super OC GAMING [GV-N166SOC-6GD] 6 Гб
Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 1660 Super OC GAMING [GV-N166SOC-6GD] 6 Гб
Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 1660 Super OC GAMING [GV-N166SOC-6GD] 6 Гб
Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 1660 Super OC GAMING [GV-N166SOC-6GD] 6 Гб
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Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 98288
Производитель: GIGABYTE
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22 990₽
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Характеристики
Графический процессор
GeForce GTX 1660 Super
Производитель видеопроцессора
NVIDIA
Кодовое название графического процессора
TU116-300-A1
Техпроцесс
12 нм
Тип подключения
PCI Express 3.0
Количество поддерживаемых мониторов
4
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Добрый вечер! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 подробно проконсультируем
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05.ru
27.07.2021 11:16:26
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0 0
Т
Тимур
21 декабря 2021
Какой чип у карты ?
1 Ответить
0
0
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В сравнение
В избранное
мало
мало
22 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа