Видеокарта Palit GeForce GTX 1650 STORMX 4 Гб
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Код товара: 88656
Производитель: Palit
мало
мало
13 690₽
65
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Характеристики
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- Графический процессор
- GeForce GTX 1650
- Производитель видеопроцессора
- NVIDIA
- Кодовое название графического процессора
- TU117-300-A1
- Техпроцесс
- 14 нм
- Тип подключения
- PCI Express 3.0
- Количество поддерживаемых мониторов
- 2
- LHR (low hash rate)
- нет
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