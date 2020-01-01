Видеокарта Palit GeForce GT 1030 [PA-GT1030 2GD4 NV] 2 Гб
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Код товара: 75388
Производитель: Palit
мало
мало
8 290₽
99
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Характеристики
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- Графический процессор
- GeForce GT 1030
- Производитель видеопроцессора
- NVIDIA
- Кодовое название графического процессора
- GP108-310-A1
- Техпроцесс
- 14 нм
- Тип подключения
- PCI Express 3.0
- Количество поддерживаемых мониторов
- 2
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