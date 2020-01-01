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Видеокарты
Видеокарта MSI GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OC 4 Гб

Видеокарта MSI GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OC 4 Гб

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Видеокарта MSI GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OC 4 Гб
Видеокарта MSI GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OC 4 Гб
Видеокарта MSI GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OC 4 Гб
Видеокарта MSI GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OC 4 Гб
Видеокарта MSI GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OC 4 Гб
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 105517
Производитель: MSI
мало
мало
16 790₽
166
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Характеристики
Графический процессор
GeForce GTX 1650
Производитель видеопроцессора
NVIDIA
Кодовое название графического процессора
TU117-300-A1
Техпроцесс
12 нм
Тип подключения
PCI Express 3.0
Количество поддерживаемых мониторов
3
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мало
мало
16 790₽
166
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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    2 дня

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