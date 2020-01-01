Видеокарта MSI GeForce GTX 1650 VENTUS XS 4 Гб
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Код товара: 100939
Производитель: MSI
31 декабря
31 декабря
16 490₽
197
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Характеристики
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- Графический процессор
- GeForce GTX 1650
- Производитель видеопроцессора
- NVIDIA
- Кодовое название графического процессора
- TU117-300-A1
- Техпроцесс
- 12 нм
- Тип подключения
- PCI Express 3.0
- Количество поддерживаемых мониторов
- 3
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