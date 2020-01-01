Вентилятор для корпуса 120х120х25mm LED RED Molex (oem)
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Код товара: 98125
Производитель: Прочее
В наличии
В наличии
390₽
4
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Характеристики
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- Назначение
- для корпуса
- Размеры вентилятора
- 120 x 120 мм
- Количество вентиляторов
- 1
- Подсветка
- красная
- Тип коннектора
- molex
- Регулятор оборотов
- нет
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