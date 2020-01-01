Вентилятор для корпуса Deepcool Wind Blade 120 White LED
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Код товара: 71101
Производитель: Deepcool
Гарантия: 10 мес.
31 декабря
31 декабря
290₽
3
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Назначение
- для корпуса
- Размеры вентилятора
- 120 x 120 мм
- Максимальная скорость вращения, об/мин
- 1300
- Минимальная скорость вращения, об/мин
- 1300
- Количество вентиляторов
- 1
- Тип подшипника
- гидродинамический
- Максимальный уровень шума, дБ
- 26
- Минимальный уровень шума, дБ
- 26
- Воздушный поток
- 65.16 CFM
- Подсветка
- белая
- Тип коннектора
- 3-pin
- Регулятор оборотов
- нет
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