Вентилятор для корпуса Deepcool XFAN 80 [DP-FDC-XF80]
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Код товара: 48337
Производитель: Deepcool
Гарантия: 10 мес.
31 декабря
31 декабря
140₽
1
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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О товаре
для корпуса, 1 вентилятор (80 мм, 1800 об/мин)
Характеристики
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- Назначение
- для корпуса
- Размеры вентилятора
- 80 x 80 мм
- Максимальная скорость вращения, об/мин
- 1800
- Минимальная скорость вращения, об/мин
- 1800
- Количество вентиляторов
- 1
- Тип подшипника
- гидродинамический
- Максимальный уровень шума, дБ
- 20.3
- Минимальный уровень шума, дБ
- 20.3
- Воздушный поток
- 21.8 CFM
- Подсветка
- отсутствует
- Тип коннектора
- molex
- Регулятор оборотов
- нет
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