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Вентиляторы для корпуса
Вентилятор для корпуса Deepcool Wind Blade 120 (DP-FLED-WB120)

Вентилятор для корпуса Deepcool Wind Blade 120 (DP-FLED-WB120)

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Вентилятор для корпуса Deepcool Wind Blade 120 (DP-FLED-WB120)
Вентилятор для корпуса Deepcool Wind Blade 120 (DP-FLED-WB120)
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Код товара: 19577
Производитель: Deepcool
В наличии
В наличии
290₽
3
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О товаре
для корпуса, вентилятор 120 мм, 1300 об/мин, 26.6 дБ
Характеристики
Назначение
для корпуса
Размеры вентилятора
120 x 120 мм
Максимальная скорость вращения, об/мин
1300
Минимальная скорость вращения, об/мин
1300
Количество вентиляторов
1
Максимальный уровень шума, дБ
26.6
Тип подшипника
гидродинамический
Минимальный уровень шума, дБ
26.6
Воздушный поток
53.65 CFM
Подсветка
синяя
Тип коннектора
3-pin
Регулятор оборотов
нет
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290₽
3
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1 = 1₽
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Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа