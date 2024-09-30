Вентилятор для корпуса Deepcool RF140 (2 IN 1) DP-FRGB-RF140-2C
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Код товара: 162330
Производитель: Deepcool
2 930₽
35
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Характеристики
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- Назначение
- для корпуса
- Размеры вентилятора
- 140 x 140 мм
- Толщина вентилятора, мм
- 26
- Максимальная скорость вращения, об/мин
- 1200
- Количество вентиляторов
- 2
- Минимальная скорость вращения, об/мин
- 500
- Тип подшипника
- гидродинамический
- Максимальный уровень шума, дБ
- 24
- Минимальный уровень шума, дБ
- 19.8
- Воздушный поток
- 64.13 CFM
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Вопросы и ответы
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O
OUP8TXz4un
17 июня 2023
Я могу отключить подсветку?
0 0
O
OUP8TXz4un
17 июня 2023
Я могу отключить подсветку?
0
0