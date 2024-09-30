Вентилятор для корпуса ID-Cooling [ID-FAN-WF-12025-XT-R]
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Код товара: 156977
Производитель: ID-Cooling
490₽
5
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Характеристики
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- Назначение
- для корпуса
- Размеры вентилятора
- 120 x 120 мм
- Толщина вентилятора, мм
- 25
- Максимальная скорость вращения, об/мин
- 2200
- Количество вентиляторов
- 1
- Минимальная скорость вращения, об/мин
- 600
- Тип подшипника
- гидродинамический
- Максимальный уровень шума, дБ
- 35
- Минимальный уровень шума, дБ
- 14
- Максимальное статическое давление, Па
- 20.6
- Воздушный поток
- 71.2 CFM
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