Вентилятор для корпуса ID-Cooling [ID-FAN-NO-8025-SD]
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Код товара: 143098
Производитель: ID-Cooling
250₽
3
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В магазинах:
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Характеристики
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- Назначение
- для корпуса
- Размеры вентилятора
- 80 x 80 мм
- Максимальная скорость вращения, об/мин
- 2000
- Количество вентиляторов
- 1
- Минимальная скорость вращения, об/мин
- 2000
- Тип подшипника
- гидродинамический
- Максимальный уровень шума, дБ
- 21
- Минимальный уровень шума, дБ
- 21
- Воздушный поток
- 25.5 CFM
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