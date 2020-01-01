Вентилятор для корпуса Zalman ZM-SF120
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1 510₽
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Характеристики
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- Назначение
- для корпуса
- Размеры вентилятора
- 120 x 120 мм
- Максимальная скорость вращения, об/мин
- 1500
- Минимальная скорость вращения, об/мин
- 800
- Количество вентиляторов
- 1
- Максимальный уровень шума, дБ
- 28
- Тип подшипника
- гидродинамический
- Воздушный поток
- 54 CFM
- Подсветка
- RGB
- Тип коннектора
- 4-pin
- Регулятор оборотов
- PWM (широтно-импульсная модуляция)
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