Вентилятор для корпуса Chieftec CHIEFTRONIC [CF-1225RGB]
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820₽
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Характеристики
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- Назначение
- для корпуса
- Размеры вентилятора
- 120 x 120 мм
- Максимальная скорость вращения, об/мин
- 1200
- Минимальная скорость вращения, об/мин
- 1200
- Количество вентиляторов
- 1
- Тип подшипника
- гидродинамический
- Максимальный уровень шума, дБ
- 16
- Минимальный уровень шума, дБ
- 16
- Воздушный поток
- 53 CFM
- Подсветка
- RGB
- Тип коннектора
- 6-pin
- Регулятор оборотов
- нет
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