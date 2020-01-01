Вентилятор для корпуса Deepcool RF120FS DP-FLED3-RF120-FS
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В наличии
В наличии
490₽
5
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Характеристики
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- Назначение
- для корпуса
- Размеры вентилятора
- 120 x 120 мм
- Максимальная скорость вращения, об/мин
- 1500
- Минимальная скорость вращения, об/мин
- 500
- Количество вентиляторов
- 1
- Максимальный уровень шума, дБ
- 27
- Тип подшипника
- гидродинамический
- Минимальный уровень шума, дБ
- 17.8
- Воздушный поток
- 56.5 CFM
- Подсветка
- RGB
- Тип коннектора
- 4-pin
- Регулятор оборотов
- PWM (широтно-импульсная модуляция)
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