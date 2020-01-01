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Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 без БП черный

Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 без БП черный

0 отзывов
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Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 без БП черный
Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 без БП черный
Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 без БП черный
Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 без БП черный
Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 без БП черный
Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 без БП черный
Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 без БП черный
Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 без БП черный
Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 без БП черный
Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 без БП черный
Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 без БП черный
Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 без БП черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 98199
Производитель: Deepcool
В наличии
В наличии
6 990₽
83
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Характеристики
Мощность блока питания
без БП
Цвет
черный
Типоразмер
Midi-Tower
Окно на боковой стенке
есть
Материал окна
закаленное стекло
Число внутренних отсеков 3,5&quot;
2
Число отсеков 2,5&quot;
2
Максимальная длина видеокарты,мм
370
Максимальная высота процессорного кулера,мм
168
Цвет светодиодной подсветки
RGB
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Размещение БП в корпусе
нижнее
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В наличии
В наличии
6 990₽
83
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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