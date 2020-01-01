Корпус GameMax Abyss TR без БП черный
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Код товара: 94672
Производитель: GameMax
мало
мало
6 790₽
81
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Характеристики
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- Мощность блока питания
- без БП
- Цвет
- черный
- Типоразмер
- Midi-Tower
- Окно на боковой стенке
- есть
- Материал окна
- закаленное стекло
- Число внутренних отсеков 3,5"
- 3
- Число отсеков 2,5"
- 4
- Максимальная длина видеокарты,мм
- 455
- Максимальная высота процессорного кулера,мм
- 165
- Цвет светодиодной подсветки
- RGB
- Размещение БП в корпусе
- нижнее
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