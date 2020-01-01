Корпус GameMax G562 без БП черный
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Код товара: 83689
Производитель: GameMax
В наличии
В наличии
2 990₽
35
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Характеристики
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- Мощность блока питания
- без БП
- Цвет
- черный
- Форм-фактор
- ATX
- Типоразмер
- Midi-Tower
- Окно на боковой стенке
- есть
- Число внутренних отсеков 3,5"
- 4
- Число отсеков 2,5"
- 2
- Максимальная длина видеокарты,мм
- 370
- Максимальная высота процессорного кулера,мм
- 156
- Цвет светодиодной подсветки
- RGB
- Встроенные вентиляторы
- 1 x 120 мм
- Размещение БП в корпусе
- верхнее
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