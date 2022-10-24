Корпус Accord ACC-CT308 без БП черный
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Код товара: 78742
Производитель: Accord
мало
мало
1 990₽
20
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Характеристики
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- Мощность блока питания
- без БП
- Форм-фактор
- ATX, MicroATX
- Типоразмер
- Midi-Tower
- Цвет
- черный
- Окно на боковой стенке
- нет
- Число отсеков 2,5"
- 1
- Максимальная длина видеокарты,мм
- 350
- Максимальная высота процессорного кулера,мм
- 120
- Цвет светодиодной подсветки
- нет
- Встроенные вентиляторы
- нет
- Размещение БП в корпусе
- верхнее
Отзывы 1
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П
П
Патимат
24 октября 2022
Достоинства
Органичный
Недостатки
Их нет
Комментарии
Аккуратный системный блок , смотрится очень симпатично
П
Патимат
24 октября 2022
Достоинства
Органичный
Недостатки
Их нет
Комментарии
Аккуратный системный блок , смотрится очень симпатично
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