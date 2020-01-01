Корпус PowerCool S2007BK 500 Вт черный
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Код товара: 55841
Производитель: PowerCool
Гарантия: 10 мес.
31 декабря
31 декабря
2 490₽
8
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Характеристики
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- Мощность блока питания
- 500 Вт
- Форм-фактор
- ATX
- Типоразмер
- Midi-Tower
- Цвет
- черный
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