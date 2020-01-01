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Корпуса
Корпус PowerCool S2007BK 500 Вт черный

Корпус PowerCool S2007BK 500 Вт черный

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Корпус PowerCool S2007BK 500 Вт черный
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Код товара: 55841
Производитель: PowerCool
Гарантия: 10 мес.
31 декабря
31 декабря
2 490₽
8
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Характеристики
Мощность блока питания
500 Вт
Форм-фактор
ATX
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет
черный
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

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Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа