Корпус Accord ACC-B022 без БП черный
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 41757
Производитель: Accord
мало
мало
1 690₽
18
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Мощность блока питания
- без БП
- Цвет
- черный
- Форм-фактор
- MicroATX
- Типоразмер
- Mini-Tower
- Окно на боковой стенке
- нет
- Число отсеков 2,5"
- 1
- Максимальная длина видеокарты,мм
- 300
- Максимальная высота процессорного кулера,мм
- 160
- Цвет светодиодной подсветки
- нет
- Встроенные вентиляторы
- нет
- Размещение БП в корпусе
- верхнее
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
20
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Корпус Accord ACC-CT308 без БП черный
1 990₽
22
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Корпус ExeGate BAA-108 400 Вт черный
1 890₽
23
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Корпус Boost 5847/58 без БП черный
1 990₽
20
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Корпус Prime Box SS302E без БП черный
1 690₽
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Корпус Foxline FL-702 без БП черный
1 490₽
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Корпус Accord ACC-259 без БП черный
1 390₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.