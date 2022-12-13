Корпус Deepcool WAVE V2 (DP-MATX-DPWAVE2) черный
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Код товара: 34439
Производитель: Deepcool
Гарантия: 10 мес.
31 декабря
31 декабря
2 590₽
31
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Характеристики
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- Мощность блока питания
- без БП
- Форм-фактор
- ATX
- Типоразмер
- Mini-Tower
- Цвет
- черный
- Окно на боковой стенке
- нет
- Максимальная длина видеокарты,мм
- 320
- Максимальная высота процессорного кулера,мм
- 145
- Цвет светодиодной подсветки
- синий
- Встроенные вентиляторы
- нет
- Размещение БП в корпусе
- верхнее
Отзывы 1
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Р
Р
Рамазанов Рамазан Юнусович3322
13 декабря 2022
Достоинства
Хорошее качество
Р
Рамазанов Рамазан Юнусович3322
13 декабря 2022
Достоинства
Хорошее качество
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