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Корпус Deepcool WAVE V2 (DP-MATX-DPWAVE2) черный

Корпус Deepcool WAVE V2 (DP-MATX-DPWAVE2) черный

1 отзыв
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Корпус Deepcool WAVE V2 (DP-MATX-DPWAVE2) черный
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Код товара: 34439
Производитель: Deepcool
Гарантия: 10 мес.
31 декабря
31 декабря
2 590₽
31
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Характеристики
Мощность блока питания
без БП
Форм-фактор
ATX
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет
черный
Окно на боковой стенке
нет
Максимальная длина видеокарты,мм
320
Максимальная высота процессорного кулера,мм
145
Цвет светодиодной подсветки
синий
Встроенные вентиляторы
нет
Размещение БП в корпусе
верхнее
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
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5 звезд
1
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3 звезды
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2 звезды
0
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Р
Р
Рамазанов Рамазан Юнусович3322
13 декабря 2022
Рекомендует этот товар
Достоинства
Хорошее качество
Ответить
0 0
Р
Рамазанов Рамазан Юнусович3322
13 декабря 2022
Рекомендует этот товар
Достоинства
Хорошее качество
Ответить
0
0
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