Корпус Zalman Z1 без БП черный
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Код товара: 3420
Производитель: Zalman
Гарантия: 6 мес.
30 декабря
30 декабря
3 990₽
47
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от 3 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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О товаре
ATX, mATX, Midi-Tower, сталь, без БП, 3xUSB спереди, 199x432x457 мм,
Характеристики
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- Мощность блока питания
- без БП
- Форм-фактор
- ATX, MicroATX
- Типоразмер
- Midi-Tower
- Цвет
- черный
- Окно на боковой стенке
- нет
- Число отсеков 2,5"
- 1
- Максимальная длина видеокарты,мм
- 360
- Максимальная высота процессорного кулера,мм
- 160
- Цвет светодиодной подсветки
- нет
- Встроенные вентиляторы
- 2 x 120 мм
- Размещение БП в корпусе
- нижнее
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