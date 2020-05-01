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Корпус 1STPLAYER FIREBASE XP-E-4F1 без БП черный

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Корпус 1STPLAYER FIREBASE XP-E-4F1 без БП черный
Корпус 1STPLAYER FIREBASE XP-E-4F1 без БП черный
Корпус 1STPLAYER FIREBASE XP-E-4F1 без БП черный
Корпус 1STPLAYER FIREBASE XP-E-4F1 без БП черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 190212
Производитель: 1STPLAYER
Гарантия: 6 мес.
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5 990₽
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Характеристики
Форм-фактор
E-ATX
Типоразмер
Midi-Tower
Число внутренних отсеков 3,5"
2
Число отсеков 2,5"
4
Размещение БП в корпусе
нижнее
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от 3 до 5 дней

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