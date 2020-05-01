в рассрочку
Корпус 1STPLAYER FIREBASE XP-E-4F1 без БП черный
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 190212
Производитель: 1STPLAYER
Гарантия: 6 мес.
5 990₽
71
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Самовывоз
бесплатно,в 1 магазине
бесплатно,в 1 магазине
Доставка
бесплатно,
от 3 до 5 дней
Нашли дешевле?
Похожие товары
82
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Корпус PowerCase Mistral Z4С Mesh ARGB [CMIZ4C-A4] без БП черный
6 890₽
64
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Корпус Formula F-33RGB без БП черный
5 390₽
62
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Корпус PowerCase Mistral Z4С Mesh LED (CMIZ4C-L4) без БП черный
5 190₽
53
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Корпус 1STPLAYER FIREBASE X5 без БП черный
5 390₽
70
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Корпус AeroCool Ore Saturn [FRGB-G-BK-V1] без БП черный
5 890₽
Корпус 1STPLAYER DK 14HDD [DK-14HDD-MC] без БП черный
6 790₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Форм-фактор
- E-ATX
- Типоразмер
- Midi-Tower
- Число внутренних отсеков 3,5"
- 2
- Число отсеков 2,5"
- 4
- Размещение БП в корпусе
- нижнее
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.