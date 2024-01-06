Корпус 1STPLAYER TRILOBITE T3-G без БП белый
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Код товара: 176023
Производитель: 1STPLAYER
5 090₽
61
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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1 530 ₽
Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
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Характеристики
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- Мощность блока питания
- без БП
- Цвет
- белый
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Вопросы и ответы
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Х
Хусейн
6 января 2024
Здравствуйте,она подойдет к Материнской плата GIGABYTE B760M DS3H DDR5
1
0 0
0
05.ru
08.01.2024 18:29:52
Здравствуйте! Да, подойдет
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0 0
Г
Гость 64
20 сентября 2024
подстветка точно ргб?можно ли ее менять по выбору
1
0 0
0
05.ru
21.09.2024 15:59:04
Добрый день! По желанию менять её нельзя
0 0
Х
Хусейн
6 января 2024
Здравствуйте,она подойдет к Материнской плата GIGABYTE B760M DS3H DDR5
1
0
0