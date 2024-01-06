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Корпус 1STPLAYER TRILOBITE T3-G без БП белый

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Корпус 1STPLAYER TRILOBITE T3-G без БП белый
Корпус 1STPLAYER TRILOBITE T3-G без БП белый
Корпус 1STPLAYER TRILOBITE T3-G без БП белый
Корпус 1STPLAYER TRILOBITE T3-G без БП белый
Корпус 1STPLAYER TRILOBITE T3-G без БП белый
Корпус 1STPLAYER TRILOBITE T3-G без БП белый
Корпус 1STPLAYER TRILOBITE T3-G без БП белый
Корпус 1STPLAYER TRILOBITE T3-G без БП белый
Корпус 1STPLAYER TRILOBITE T3-G без БП белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
2
вопроса
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Код товара: 176023
Производитель: 1STPLAYER
нет отзывов
2
вопроса
5 090₽
61
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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Характеристики
Мощность блока питания
без БП
Цвет
белый
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Вопросы и ответы
Х
Хусейн
6 января 2024
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05.ru
08.01.2024 18:29:52
Здравствуйте! Да, подойдет
Ответить
0 0
Г
Гость 64
20 сентября 2024
подстветка точно ргб?можно ли ее менять по выбору
1 Ответить
0 0
0
05.ru
21.09.2024 15:59:04
Добрый день! По желанию менять её нельзя
Ответить
0 0
Х
Хусейн
6 января 2024
Здравствуйте,она подойдет к Материнской плата GIGABYTE B760M DS3H DDR5
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5 090₽
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В магазинах:
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В магазинах:
мало
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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