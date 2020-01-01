Корпус 1STPLAYER FIREBASE X4-M (X4-M-BK-2F1P-1F1) без БП черный
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
1 260 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
- Мощность блока питания
- без БП
- Цвет
- черный
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