Корпус Boost [320-1 ARGB/G320] без БП черный
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Код товара: 165144
Производитель: Boost
3 590₽
43
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Мощность блока питания
- без БП
- Цвет
- черный
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 100
25 сентября 2022
Идёт ли дополнительно кулер в этот корпус?
1
1 0
0
05.ru
27.09.2022 14:06:53
Добрый день! Не идет
Ответить
0 0
Г
Гость 100
25 сентября 2022
Идёт ли дополнительно кулер в этот корпус?
1
1
0