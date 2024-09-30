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Корпус Boost [320-1 ARGB/G320] без БП черный

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Корпус Boost [320-1 ARGB/G320] без БП черный
Корпус Boost [320-1 ARGB/G320] без БП черный
Корпус Boost [320-1 ARGB/G320] без БП черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
1
вопрос
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Код товара: 165144
Производитель: Boost
нет отзывов
1
вопрос

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

3 590₽
43
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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47
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Корпус Formula CL-3302B RGB без БП черный
3 990₽
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Корпус Formula CL-3302B RGB без БП черный
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Корпус Formula CL-3301W TG без БП белый
3 990₽
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Корпус Formula CL-3301W TG без БП белый
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Корпус Formula CL-3301B TG без БП черный
3 890₽
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Корпус Formula CL-3301B TG без БП черный
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42
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Корпус PowerCase Mistral Micro Z3B Mesh LED [CMIMZB-L3] без БП черный
3 990₽
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Корпус PowerCase Mistral Micro Z3B Mesh LED [CMIMZB-L3] без БП черный
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Корпус Foxline FZ-053-SX450R 450 Вт черный
2 990₽
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Корпус Foxline FZ-053-SX450R 450 Вт черный
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Корпус PowerCase Diamond Mesh LED (CMDM-L1) без БП черный
3 790₽
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Корпус PowerCase Diamond Mesh LED (CMDM-L1) без БП черный
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Корпус Boost [V13 ARGB/GMicroV] без БП черный
3 990₽
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Корпус Boost [V13 ARGB/GMicroV] без БП черный
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Корпус PowerCase Mistral T4B (CMITB-L4) без БП черный
3 990₽
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Корпус PowerCase Mistral T4B (CMITB-L4) без БП черный
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Корпус Boost T17 450 Вт черный
2 990₽
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Корпус Boost T17 450 Вт черный
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Корпус Foxline FZ-015-SX450R 450 Вт черный
2 990₽
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Корпус Foxline FZ-015-SX450R 450 Вт черный
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Корпус Boost T12 (T12 ATX-450L12) 450 Вт черный
2 990₽
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Корпус Boost T12 (T12 ATX-450L12) 450 Вт черный
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Корпус Foxline FZ-017-SX450R 450 Вт черный
2 990₽
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Корпус Foxline FZ-017-SX450R 450 Вт черный
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38
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Корпус Alseye Warrior-W без БП белый
3 190₽
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Корпус Alseye Warrior-W без БП белый
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Корпус GMNG GG-CC100 без БП черный
3 990₽
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Корпус GMNG GG-CC100 без БП черный
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Корпус Alseye Warrior-B без БП черный
3 190₽
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Корпус Alseye Warrior-B без БП черный
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Корпус Zircon Tropez BK без БП черный
3 590₽
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Корпус Zircon Tropez BK без БП черный
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Корпус CRYPTONE GNU без БП белый
2 990₽
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Корпус CRYPTONE GNU без БП белый
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Корпус HIPER DB-1 без БП черный
3 590₽
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Корпус HIPER DB-1 без БП черный
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Корпус Boost Game (305-01) без БП черный
3 190₽
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Корпус Boost Game (305-01) без БП черный
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Корпус Formula CL-3302B RGB без БП черный
Корпус Formula CL-3302B RGB без БП черный
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Корпус Formula CL-3301W TG без БП белый
Корпус Formula CL-3301W TG без БП белый
3 990₽
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Корпус Formula CL-3301B TG без БП черный
Корпус Formula CL-3301B TG без БП черный
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Корпус PowerCase Mistral Micro Z3B Mesh LED [CMIMZB-L3] без БП черный
Корпус PowerCase Mistral Micro Z3B Mesh LED [CMIMZB-L3] без БП черный
3 990₽
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Корпус Foxline FZ-053-SX450R 450 Вт черный
Корпус Foxline FZ-053-SX450R 450 Вт черный
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Корпус PowerCase Diamond Mesh LED (CMDM-L1) без БП черный
Корпус PowerCase Diamond Mesh LED (CMDM-L1) без БП черный
3 790₽
Характеристики
Мощность блока питания
без БП
Цвет
черный
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Вопросы и ответы
Г
Гость 100
25 сентября 2022
Идёт ли дополнительно кулер в этот корпус?
1 Ответить
1 0
0
05.ru
27.09.2022 14:06:53
Добрый день! Не идет
Ответить
0 0
Г
Гость 100
25 сентября 2022
Идёт ли дополнительно кулер в этот корпус?
1 Ответить
1
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
3 590₽
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа