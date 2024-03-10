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Корпус PowerCase Mistral Micro T3B [CMIMTB-L3] без БП черный

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Корпус PowerCase Mistral Micro T3B [CMIMTB-L3] без БП черный
Корпус PowerCase Mistral Micro T3B [CMIMTB-L3] без БП черный
Корпус PowerCase Mistral Micro T3B [CMIMTB-L3] без БП черный
Корпус PowerCase Mistral Micro T3B [CMIMTB-L3] без БП черный
Корпус PowerCase Mistral Micro T3B [CMIMTB-L3] без БП черный
Корпус PowerCase Mistral Micro T3B [CMIMTB-L3] без БП черный
Корпус PowerCase Mistral Micro T3B [CMIMTB-L3] без БП черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
2 отзыва
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Код товара: 151967
Производитель: PowerCase
5
2 отзыва
спросить
3 990₽
47
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Корпус PowerCase Mistral Micro Z3B Mesh LED [CMIMZB-L3] без БП черный
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1 260₽

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Корпус PowerCase Mistral Micro Z3B Mesh LED [CMIMZB-L3] без БП черный
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Корпус Foxline FZ-053-SX450R 450 Вт черный
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3 990₽
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Корпус Alseye Warrior-B без БП черный
3 490₽
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Корпус Alseye Warrior-B без БП черный
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Корпус GameMax M61 без БП черный
4 590₽
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Корпус GameMax M61 без БП черный
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Корпус GMNG GG-CC102 без БП черный
4 490₽
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1 350₽

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Корпус GMNG GG-CC102 без БП черный
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Корпус GameMax Aero Mini ECO без БП черный
4 390₽
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Корпус GameMax Aero Mini ECO без БП черный
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Корпус FOXGATE A-12 450 Вт черный
3 590₽
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1 080₽

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Корпус FOXGATE A-12 450 Вт черный
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Корпус Bloody BD-CC103 без БП черный
4 590₽
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Корпус Bloody BD-CC103 без БП черный
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Корпус HSPD F510-TGBK-ARGB без БП черный
4 490₽
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Корпус HSPD F510-TGBK-ARGB без БП черный
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Корпус PCCooler I100 PRO MESH без БП белый
3 990₽
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Корпус PCCooler I100 PRO MESH без БП белый
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Корпус HSPD M520-TGBK-ARGB без БП черный
4 490₽
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3 990₽
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Корпус PowerCase Vision Micro M2 (CVMBM2-L0) без БП черный
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Корпус PowerCase Vision Micro M (CVMMB-L0) без БП черный
3 990₽
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Корпус Formula Crystal Z1 без БП белый
Корпус Formula Crystal Z1 без БП белый
4 390₽
Характеристики
Форм-фактор
MicroATX
Типоразмер
Midi-Tower
Число внутренних отсеков 3,5"
1
Число отсеков 2,5"
2
Размещение БП в корпусе
нижнее
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Отзывы 2
5
2 отзыва
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5 звезд
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Э
Э
Эдгар
10 марта 2024
Рекомендует этот товар
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М
М
Магомедов
10 января 2023