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Корпус PowerCase Mistral Micro T3B [CMIMTB-L3] без БП черный
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Код товара: 151967
Производитель: PowerCase
3 990₽
47
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Характеристики
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- Форм-фактор
- MicroATX
- Типоразмер
- Midi-Tower
- Число внутренних отсеков 3,5"
- 1
- Число отсеков 2,5"
- 2
- Размещение БП в корпусе
- нижнее
Отзывы 2
Э
Э
Эдгар
10 марта 2024
М
М
Магомедов
10 января 2023