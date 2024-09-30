Корпус Foxline FZ-053-SX450R 450 Вт черный
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Код товара: 134475
Производитель: Foxline
2 990₽
35
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Мощность блока питания
- 450 Вт
- Цвет
- черный
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