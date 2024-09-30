Корпус 1STPLAYER ZX7 без БП белый
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Код товара: 128464
Производитель: 1STPLAYER
10 790₽
129
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Мощность блока питания
- без БП
- Цвет
- белый
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