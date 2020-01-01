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Корпуса
Корпус 1STPLAYER BLACK.SIR B7-A без БП черный

Корпус 1STPLAYER BLACK.SIR B7-A без БП черный

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Корпус 1STPLAYER BLACK.SIR B7-A без БП черный
Корпус 1STPLAYER BLACK.SIR B7-A без БП черный
Корпус 1STPLAYER BLACK.SIR B7-A без БП черный
Корпус 1STPLAYER BLACK.SIR B7-A без БП черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 111756
Производитель: 1STPLAYER
В наличии
В наличии
4 990₽
59
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Характеристики
Мощность блока питания
без БП
Цвет
черный
Форм-фактор
ATX, Mini-ITX, MicroATX
Типоразмер
Midi-Tower
Окно на боковой стенке
есть
Материал окна
закаленное стекло
Число внутренних отсеков 3,5&quot;
2
Число отсеков 2,5&quot;
2
Максимальная длина видеокарты,мм
320
Максимальная высота процессорного кулера,мм
165
Цвет светодиодной подсветки
RGB
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Размещение БП в корпусе
нижнее
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В наличии
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

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  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа